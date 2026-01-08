Житель Закарпаття допоміг молодику втекти за кордон — як його покарав суд

Затримання переправника. Фото: Прокуратура України

Житель Мукачева організував молодику втечу за кордон. За вчинене він проведе найближчі роки у в'язниці.

Про це 5 грудня повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, 58-річний фігурант зустрів 20-річного "клієнта" у Сваляві, супроводив його до Мукачева і поселив там у місцевому готелі. Наступного дня дорогою до селища Батьова він пояснив хлопцеві, як непомітно для правоохоронців перетнути кордон.

Ділка затримали на станції Батьово, де клієнт передав йому дві тисячі доларів.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину не визнав. Чоловік заявив, що хотів лише "узяти гроші та зникнути", а 20-річного киянина залишити на станції. Заслухавши докази прокурора та свідків, суддя дійшов висновку, що підсудний під час війни намагався переправити за кордон юнака призовного віку.

Чоловіку призначили покарання у вигляді 7,5 року ув'язнення та трьох років заборони обіймати певні посади. Крім того, у нього конфіскують майно.

Прокурор заявив, що оскаржуватиме вирок. На його думку, порушник заслуговує на більш суворе покарання: дев'ять років позбавлення волі.

Нагадаємо, у лавах ЗСУ викрили зрадника. Військового, який допомагав окупантам, засудили до 13 років ув'язнення.

Також ми повідомляли, що в Києві тимчасово припинили роботу колеса огляду. Відповідне рішення ухвалив суд.