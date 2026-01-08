Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Чоловік організував юнаку втечу з України — вирок суду

Чоловік організував юнаку втечу з України — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 01:03
Житель Закарпаття допоміг молодику втекти за кордон — як його покарав суд
Затримання переправника. Фото: Прокуратура України

Житель Мукачева організував молодику втечу за кордон. За вчинене він проведе найближчі роки у в'язниці.

Про це 5 грудня повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, 58-річний фігурант зустрів 20-річного "клієнта" у Сваляві, супроводив його до Мукачева і поселив там у місцевому готелі. Наступного дня дорогою до селища Батьова він пояснив хлопцеві, як непомітно для правоохоронців перетнути кордон.

Ділка затримали на станції Батьово, де клієнт передав йому дві тисячі доларів. 

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину не визнав. Чоловік заявив, що хотів лише "узяти гроші та зникнути", а 20-річного киянина залишити на станції. Заслухавши докази прокурора та свідків, суддя дійшов висновку, що підсудний під час війни намагався переправити за кордон юнака призовного віку.

Чоловіку призначили покарання у вигляді 7,5 року ув'язнення та трьох років заборони обіймати певні посади. Крім того, у нього конфіскують майно.

Прокурор заявив, що оскаржуватиме вирок. На його думку, порушник заслуговує на більш суворе покарання: дев'ять років позбавлення волі.

Нагадаємо, у лавах ЗСУ викрили зрадника. Військового, який допомагав окупантам, засудили до 13 років ув'язнення.

Також ми повідомляли, що в Києві тимчасово припинили роботу колеса огляду. Відповідне рішення ухвалив суд.

суд мобілізація покарання виїзд за кордон судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації