Житель Закарпатья помог молодому человеку сбежать за границу — как его наказал суд

Житель Мукачево организовал молодому человеку побег за границу. За содеянное он проведет ближайшие годы в тюрьме.

Об этом 5 декабря сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, 58-летний фигурант встретил 20-летнего "клиента" в Сваляве, сопроводил его в Мукачево и поселил там в местном отеле. На следующий день по дороге в поселок Батево он объяснил парню, как незаметно для правоохранителей пересечь границу.

Дельца задержали на станции Батево, где клиент передал ему две тысячи долларов.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину не признал. Мужчина заявил, что хотел только "взять деньги и исчезнуть", а 20-летнего киевлянина оставить на станции. Заслушав доказательства прокурора и свидетелей, судья пришел к выводу, что подсудимый во время войны пытался переправить за границу юношу призывного возраста.

Мужчине назначили наказание в виде 7,5 года заключения и трех лет запрета занимать определенные должности. Кроме того, у него конфискуют имущество.

Прокурор заявил, что будет обжаловать приговор. По его мнению, нарушитель заслуживает более сурового наказания: девяти лет лишения свободы.

