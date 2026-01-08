Видео
Главная Мобилизация Мужчина организовал юноше побег из Украины — приговор суда

Мужчина организовал юноше побег из Украины — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 01:03
Житель Закарпатья помог молодому человеку сбежать за границу — как его наказал суд
Задержание переправщика. Фото: Прокуратура Украины

Житель Мукачево организовал молодому человеку побег за границу. За содеянное он проведет ближайшие годы в тюрьме.

Об этом 5 декабря сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, 58-летний фигурант встретил 20-летнего "клиента" в Сваляве, сопроводил его в Мукачево и поселил там в местном отеле. На следующий день по дороге в поселок Батево он объяснил парню, как незаметно для правоохранителей пересечь границу.

Дельца задержали на станции Батево, где клиент передал ему две тысячи долларов.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину не признал. Мужчина заявил, что хотел только "взять деньги и исчезнуть", а 20-летнего киевлянина оставить на станции. Заслушав доказательства прокурора и свидетелей, судья пришел к выводу, что подсудимый во время войны пытался переправить за границу юношу призывного возраста.

Мужчине назначили наказание в виде 7,5 года заключения и трех лет запрета занимать определенные должности. Кроме того, у него конфискуют имущество.

Прокурор заявил, что будет обжаловать приговор. По его мнению, нарушитель заслуживает более сурового наказания: девяти лет лишения свободы.

Напомним, в рядах ВСУ разоблачили предателя. Военного, который помогал оккупантам, приговорили к 13 годам заключения.

Также мы сообщали, что в Киеве временно прекратили работу колеса обозрения. Соответствующее решение принял суд.

