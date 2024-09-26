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Чоловік отримав повістку і став баптистом, щоб його не мобілізували

26 вересня 2024 01:32
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Суд покарав чоловіка, який став баптистом, щоб не мобілізуватися
Судове засідання. Ілюстративне фото: Суспільне Чернігів
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В Івано-Франківську області суд позбавив чоловіка волі на один рік. Причиною стало те, що він отримав повістку, але відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У липні 2023 року, за рішенням суду, чоловіка визнали придатним до мобілізації та видали йому повістку. Однак житель Прикарпаття не з'явився до територіального центру комплектування та ухилився від військової служби.

Під час судового розгляду чоловік визнав свою провину і розкаявся. Він пояснив, що належить до Церкви Євангельських християн-баптистів, а його релігійні переконання не дозволяють йому брати зброю до рук. Окрім цього, він зазначив, що доглядає за літніми батьками. Його адвокат разом з підсудним стверджували, що чоловік готовий виконувати лише "альтернативну службу".

На підтвердження цього, батьки підсудного також дали відповідні свідчення в суді.

Рішення суду

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області вивчив матеріали справи, включно з довідкою від Церкви Євангельських християн-баптистів с. Ганусівка. В ній було вказано, що чоловік став членом громади лише в березні 2024 року, тобто після отримання повістки.

Крім того, було встановлено, що його батьки не мають інвалідності, і офіційний догляд за ними не оформлений.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України і засудили до одного року позбавлення волі.

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