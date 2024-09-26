Суд наказал мужчину, ставшего баптистом, чтобы не мобилизоваться

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Суспільне Чернігів

В Ивано-Франковской области суд лишил мужчину свободы на один год. Причиной послужило то, что он получил повестку, но отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В июле 2023 года, по решению суда, мужчину сочли годным к мобилизации и выдали ему повестку. Однако житель Прикарпатья не явился в территориальный центр комплектования и уклонился от военной службы.

Во время судебного разбирательства мужчина признал свою вину и раскаялся. Он объяснил, что принадлежит к Церкви Евангельских христиан-баптистов, а его религиозные убеждения не позволяют ему брать оружие в руки. Кроме этого, он отметил, что ухаживает за пожилыми родителями. Его адвокат вместе с подсудимым утверждали, что мужчина готов выполнять только "альтернативную службу".

В подтверждение этого родители подсудимого также дали соответствующие показания в суде.

Решение суда

Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области изучил материалы дела, включая справку от Церкви Евангельских христиан-баптистов с. Ганусовка. В нем было указано, что мужчина стал членом общины только в марте 2024 года, то есть после получения повестки.

Кроме того, было установлено, что у его родителей нет инвалидности, и официальный уход за ними не оформлен.

Мужчину признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорили к одному году лишения свободы.