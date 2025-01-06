Суд скасував штраф у 17 тисяч гривень за непроходження ВЛК

Чоловік отримав штраф за непроходження ВЛК — рішення суду
Чоловік, якого оштрафували за нібито непроходження медичного огляду військово-лікарської комісії, подав до суду на ТЦК. Врешті він успішно оскаржив це рішення.
Про це йдеться у вироку, опублікованому у Єдиному реєстрі досудових рішень від 31 грудня 2024 року.
Обставини справи
Постанову про адміністративне правопорушення було складено на основі протоколу, який, як з’ясувалося, був підготовлений із численними порушеннями.
Протокол склала неуповноважена особа — стрілець-санітар взводу охорони. У документі були відсутні важливі деталі: дата, місце порушення, опис обов’язків, які чоловік нібито не виконав, а також докази правопорушення.
Виявлені недоліки в протоколі
1. Відсутність дати і місця порушення.
2. Виправлення у графі "дата народження" та незаповнені поля.
3. Відсутність доказів про те, що чоловік не проходив огляд у ВЛК.
Порушення в постанові
В ній не були описані обставини адміністративного правопорушення.
Відсутні докази, які підтверджували б провину чоловіка.
Не зазначено інформації про те, чи є чоловік військовозобов’язаним та чи перебуває він на обліку в територіальному центрі комплектування.
Суд визнав, що протокол і постанова були складені з порушеннями, а в діях чоловіка немає складу адміністративного правопорушення. Через це постанову про штраф у 17 тисяч гривень було скасовано, а справу закрито.
Нагадаємо, військовозобов'язаний надіслав до ТЦК документи для отримання відстрочки від мобілізації, але їх не розглянули. У відповідь чоловік подав позов до суду.
Також на Прикарпатті чоловіка, якого було заброньовано, незаконно мобілізували працівники ТЦК. Суд визнав їхні дії неправомірними.
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