Суд скасував штраф у 17 тисяч гривень за непроходження ВЛК

Суддівський молоток та книги на столі. Фото: freepik

Чоловік, якого оштрафували за нібито непроходження медичного огляду військово-лікарської комісії, подав до суду на ТЦК. Врешті він успішно оскаржив це рішення.

Про це йдеться у вироку, опублікованому у Єдиному реєстрі досудових рішень від 31 грудня 2024 року.

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Обставини справи

Постанову про адміністративне правопорушення було складено на основі протоколу, який, як з’ясувалося, був підготовлений із численними порушеннями.

Протокол склала неуповноважена особа — стрілець-санітар взводу охорони. У документі були відсутні важливі деталі: дата, місце порушення, опис обов’язків, які чоловік нібито не виконав, а також докази правопорушення.

Виявлені недоліки в протоколі

1. Відсутність дати і місця порушення.

2. Виправлення у графі "дата народження" та незаповнені поля.

3. Відсутність доказів про те, що чоловік не проходив огляд у ВЛК.

Порушення в постанові

В ній не були описані обставини адміністративного правопорушення.

Відсутні докази, які підтверджували б провину чоловіка.

Не зазначено інформації про те, чи є чоловік військовозобов’язаним та чи перебуває він на обліку в територіальному центрі комплектування.

Суд визнав, що протокол і постанова були складені з порушеннями, а в діях чоловіка немає складу адміністративного правопорушення. Через це постанову про штраф у 17 тисяч гривень було скасовано, а справу закрито.

Нагадаємо, військовозобов'язаний надіслав до ТЦК документи для отримання відстрочки від мобілізації, але їх не розглянули. У відповідь чоловік подав позов до суду.

Також на Прикарпатті чоловіка, якого було заброньовано, незаконно мобілізували працівники ТЦК. Суд визнав їхні дії неправомірними.