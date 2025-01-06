Суд отменил штраф в 17 тысяч гривен за непрохождение ВВК

Судейский молоток и книги на столе. Фото: freepik

Мужчина, которого оштрафовали за якобы непрохождение медицинского осмотра военно-врачебной комиссии, подал в суд на ТЦК. В конце концов он успешно обжаловал это решение.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре досудебных решений от 31 декабря 2024 года.

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Обстоятельства дела

Постановление об административном правонарушении было составлено на основе протокола, который, как выяснилось, был подготовлен с многочисленными нарушениями.

Протокол составило неуполномоченное лицо — стрелок-санитар взвода охраны. В документе отсутствовали важные детали: дата, место нарушения, описание обязанностей, которые мужчина якобы не выполнил, а также доказательства правонарушения.

Выявленные недостатки в протоколе

1. Отсутствие даты и места нарушения.

2. Исправления в графе "дата рождения" и незаполненные поля.

3. Отсутствие доказательств о том, что мужчина не проходил осмотр в ВВК.

Нарушения в постановлении

В нем не были описаны обстоятельства административного правонарушения.

Отсутствуют доказательства, которые подтверждали бы вину мужчины.

Не указана информация о том, является ли мужчина военнообязанным и находится ли он на учете в территориальном центре комплектования.

Суд признал, что протокол и постановление были составлены с нарушениями, а в действиях мужчины нет состава административного правонарушения. В связи с этим постановление о штрафе в 17 тысяч гривен было отменено, а дело закрыто.

Напомним, военнообязанный направил в ТЦК документы для получения отсрочки от мобилизации, но их не рассмотрели. В ответ мужчина подал иск в суд.

Также на Прикарпатье мужчину, который был забронирован, незаконно мобилизовали работники ТЦК. Суд признал их действия неправомерными.