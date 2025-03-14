Як суд покарав чоловіка, який хотів переправити до Білорусі військовозобов'язаного

Зала судових засідань Дубровицького районного суду Рівненської області. Фото ілюстративне: dr.rv.court.gov.ua

Уродженець Київської області намагався перевезти військовозобов'язаного в Білорусь. "Мандрівка" виявилася невдалою: і переправника, і втікача затримали.

Про це йдеться у вироку, який Дубровицький районний суд Рівненської області ухвалив 2 вересня 2024 року.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у серпні 2024 року фігурант хотів автомобілем Opel Zafira довезти від залізничного вокзалу Києва до держкордону на межі із Білоруссю чоловіка призовного віку. На блокпосту поблизу села Переброди Сарненського району Рівненської області "мандрівників" зупинили прикордонники.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений розкаявся, запевнив, що більше так не чинитиме, й попросив не карати його надто суворо. Також він повідомив, що долучився до лав ЗСУ.

Чоловіка визнали винним. За вчинене фігурант мав провести п'ять років у в'язниці, однак покарання замінили роком іспитового терміну.

Нагадаємо, у Волинській області також засудили до іспитового терміну чоловіка, який допомагав військовозобов'язаним тікати з України. Порушник переправляв громадян призовного віку до Білорусі.

Також ми повідомляли, що волонтер хотів доставити до України гуманітарний вантаж, однак йому не дозволили перетнути кордон у пункті пропуску Грушів-Будомєж. Аби оскаржити рішення прикордонників, чоловік звернувся до суду.