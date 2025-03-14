Как суд наказал мужчину, который хотел переправить в Беларусь военнообязанного

Зал судебных заседаний Дубровицкого районного суда Ровенской области. Фото иллюстративное: dr.rv.court.gov.ua

Уроженец Киевской области пытался перевезти военнообязанного в Беларусь. "Путешествие" оказалось неудачным: и переправщика, и беглеца задержали.

Об этом говорится в приговоре, который Дубровицкий районный суд Ровенской области вынес 2 сентября 2024 года.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в августе 2024 года фигурант хотел автомобилем Opel Zafira довезти от железнодорожного вокзала Киева до госграницы на границе с Беларусью мужчину призывного возраста. На блокпосту вблизи села Переброды Сарненского района Ровенской области "путешественников" остановили пограничники.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый раскаялся, заверил, что больше так не будет поступать, и попросил не наказывать его слишком строго. Также он сообщил, что вступил в ряды ВСУ.

Мужчину признали виновным. За содеянное фигурант должен был провести пять лет в тюрьме, однако наказание заменили годом испытательного срока.

Напомним, в Волынской области также приговорили к испытательному сроку мужчину, который помогал военнообязанным бежать из Украины. Нарушитель переправлял граждан призывного возраста в Беларусь.

Также мы сообщали, что волонтер хотел доставить в Украину гуманитарный груз, однако ему не позволили пересечь границу в пункте пропуска Грушев-Будомеж. Чтобы оспорить решение пограничников, мужчина обратился в суд.