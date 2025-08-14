На Львівщині чоловік допомагав військовозобов'язаним виїжджати з України — яке покарання обрав для нього суд.

Затримання переправника. Фото: Львівська обласна прокуратура

На Львівщині 32-річний житель Золочівського району переправляв військовозобов'язаних за кордон. За вчинене він сидітиме у в'язниці.

Про це 12 серпня повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, у грудні минулого року фігурант вирішив організувати переправлення за кордон двома клієнтам. Вартість послуги становила чотири тисячі доларів. За цю суму обвинувачений виготовив на імена втікачів підроблені відпускні квитки та витяги з наказу військових частини. У фальшивих документах стверджувалося, що ухилянти є військовослужбовцями, які їдуть у щорічну відпустку до Польщі.

Мандрівникам організатор пояснив, як поводитися під час проходження паспортного контролю в пунктів пропуску, та надав доступ до інтернет-банкінгу чинного військового для подальшого пред'явлення цих даних прикордоннику. Завершити оборудку завадили правоохоронці.

Рішення суду

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Чоловіка засудили до семи років позбавлення волі. Крім того, у нього конфіскують майно.

