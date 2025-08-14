Відео
Чоловік переправляв ухилянтів через держкордон — вирок

Чоловік переправляв ухилянтів через держкордон — вирок

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 03:32
На Львівщині чоловік допомагав військовозобов'язаним виїжджати з України — яке покарання обрав для нього суд.
Затримання переправника. Фото: Львівська обласна прокуратура

На Львівщині 32-річний житель Золочівського району переправляв військовозобов'язаних за кордон. За вчинене він сидітиме у в'язниці.

Про це 12 серпня повідомили у Львівській обласній прокуратурі.



Деталі справи

За даними слідства, у грудні минулого року фігурант вирішив організувати переправлення за кордон двома клієнтам. Вартість послуги становила чотири тисячі доларів. За цю суму обвинувачений виготовив на імена втікачів підроблені відпускні квитки та витяги з наказу військових частини. У фальшивих документах стверджувалося, що ухилянти є військовослужбовцями, які їдуть у щорічну відпустку до Польщі.

Мандрівникам організатор пояснив, як поводитися під час проходження паспортного контролю в пунктів пропуску, та надав доступ до інтернет-банкінгу чинного військового для подальшого пред'явлення цих даних прикордоннику. Завершити оборудку завадили правоохоронці.

Рішення суду

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Чоловіка засудили до семи років позбавлення волі. Крім того, у нього конфіскують майно.

Нагадаємо, жителю Івано-Франківщини винесли вирок за державну зраду. Чоловік воював на боці окупантів.

Також ми повідомляли, що на Одещині засудили до понад трьох років ув'язнення військовослужбовця. Він незаконно зберігав боєприпаси.

Вікторія Козир
Автор:
Вікторія Козир
