На Львовщине мужчина помогал военнообязанным выезжать из Украины — какое наказание избрал для него суд

Задержание переправщика. Фото: Львовская областная прокуратура

На Львовщине 32-летний житель Золочевского района переправлял военнообязанных за границу. За содеянное он будет сидеть в тюрьме.

Об этом 12 августа сообщили во Львовской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, в декабре прошлого года фигурант решил организовать переправку за границу двум клиентам. Стоимость услуги составляла четыре тысячи долларов. За эту сумму обвиняемый изготовил на имена беглецов поддельные отпускные билеты и выписки из приказа воинской части. В фальшивых документах утверждалось, что уклонисты являются военнослужащими, которые едут в ежегодный отпуск в Польшу.

Путешественникам организатор объяснил, как вести себя во время прохождения паспортного контроля в пунктах пропуска, и предоставил доступ к интернет-банкингу действующего военного для дальнейшего предъявления этих данных пограничнику. Завершить сделку помешали правоохранители.

Решение суда

На данный момент обвиняемый находится под стражей. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы. Кроме того, у него конфискуют имущество.

