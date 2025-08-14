Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Мужчина переправлял уклонистов через госграницу — приговор

Мужчина переправлял уклонистов через госграницу — приговор

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 03:32
На Львовщине мужчина помогал военнообязанным выезжать из Украины — какое наказание избрал для него суд
Задержание переправщика. Фото: Львовская областная прокуратура

На Львовщине 32-летний житель Золочевского района переправлял военнообязанных за границу. За содеянное он будет сидеть в тюрьме.

Об этом 12 августа сообщили во Львовской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, в декабре прошлого года фигурант решил организовать переправку за границу двум клиентам. Стоимость услуги составляла четыре тысячи долларов. За эту сумму обвиняемый изготовил на имена беглецов поддельные отпускные билеты и выписки из приказа воинской части. В фальшивых документах утверждалось, что уклонисты являются военнослужащими, которые едут в ежегодный отпуск в Польшу.

Путешественникам организатор объяснил, как вести себя во время прохождения паспортного контроля в пунктах пропуска, и предоставил доступ к интернет-банкингу действующего военного для дальнейшего предъявления этих данных пограничнику. Завершить сделку помешали правоохранители.

Решение суда

На данный момент обвиняемый находится под стражей. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы. Кроме того, у него конфискуют имущество.

Напомним, жителю Ивано-Франковской области вынесли приговор за государственную измену. Мужчина воевал на стороне оккупантов.

Также мы сообщали, что в Одесской области приговорили к более чем трем годам заключения военнослужащего. Он незаконно хранил боеприпасы.

суд военнообязанные уклонисты выезд за границу судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации