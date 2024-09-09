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Чоловік переправляв ухилянтів до Словаччини, але суд його суворо не покарав — в чому причина

9 вересня 2024 07:21
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Консультант ухилянтів на Закарпатті отримав рік умовно за переправлення українців до Словаччини за кордон
Український прикордонник. Ілюстративне фото: ДПСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

На Закарпатті відбувся суд над консультантом ухилянтів, який разом з невідомим спільником допомагав чоловікам призовного віку втекти до Словаччини. Оскільки обвинувачений уклав угоду з прокуратурою, то йому дали умовний термін.  

Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Слідство та суд з'ясували, що обвинувачений зі спільником вирішив заробити гроші на чоловіках призовного віку, які незаконно хотіли перетнути державний кордон України у бік Словаччини. Двоє спільників надавали ухилянтам інструкції та були асистентами на місці, допомогаючи їм орієнтуватись на місцевості у лісі.

Так спільники домовилися про втечу з двома громадянами України, які приїхали на Закарпаття зі Львова до Ужгорода. Оселивишись в готелі, вони більше тиждня отримуавли консультації від спільників через Telegram.

Потім їх повезли в бік Словацького кодону де вже у лісі їх чекав чоловік у масці — спільник обвинуваченого. Разом із підсудним він допомогав ухилянтам орієнтуватись на місцевості і надавав маршрут.

Але за 500 метрів до кордону ухилянтів затримав прикордонний патруль. 

Що вирішив суд

Оскільки обвинувачений визнав провину й уклав угоду з прокурором, то суддя звільнила його від покарання, призначивши рік іспитового терміну. 

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