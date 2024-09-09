Консультант уклонистов на Закарпатье получил год условно за переправку украинцев в Словакию за границу

Украинский пограничник. Иллюстративное фото: ГПСУ

На Закарпатье состоялся суд над консультантом уклонистов, который вместе с неизвестным сообщником помогал мужчинам призывного возраста бежать в Словакию. Поскольку обвиняемый заключил соглашение с прокуратурой, ему дали условный срок.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Следствие и суд выяснили, что обвиняемый с сообщником решил заработать деньги на мужчинах призывного возраста, незаконно желавших пересечь государственную границу Украины в сторону Словакии. Двое подельников предоставляли уклонистам инструкции и были ассистентами на месте, помогая им ориентироваться на местности в лесу.

Так, сообщники договорились о побеге с двумя гражданами Украины, которые приехали в Закарпатье из Львова в Ужгород. Поселившись в отеле, они больше недели получали консультации от сообщников через Telegram.

Потом их повезли в сторону Словацкого кордона, где уже в лесу их ждал мужчина в маске — сообщник обвиняемого. Вместе с подсудимым он помогал уклонистам ориентироваться на местности и предоставлял маршрут.

Но за 500 метров до границы уклонистов задержал пограничный патруль.

Что решил суд

Поскольку обвиняемый признал вину и заключил соглашение с прокурором, судья освободила его от наказания, назначив год испытательного срока.