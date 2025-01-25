Як суд покарав жителя Івано-Франківської області, який намагався зірвати мобілізаційні заходи на шиномонтажу

Будівля Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області. Фото: firtka.if.ua

Житель Івано-Франківської області намагався зірвати проведення мобілізаційних заходів військовослужбовцем і поліцейським. За вчинене його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Івано-Франківський суд Івано-Франківської області ухвалив у четвер, 23 січня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, удень 29 листопада 2024 року в Івано-Франківську військовослужбовець і патрульний зайшли на територію шиномонтажу TopShyna, щоб перевірити військово-облікові документи працівників. Фігурант разом із групою інших людей, відносно яких відкрили окреме провадження, став висловлювати претензії щодо появи військового та поліцейського на території шиномонтажу.

"Діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, розпочали викрикувати нецензурні слова на адресу військовослужбовця та працівника поліції, намагаючись ображати їх честь та гідність, а також шляхом фізичного оточення перешкоджали їм переміщуватися... Руками стали виштовхувати їх із шиномонтажу TopShyna та прилеглої території, погрожуючи фізичною розправою", — йдеться у вироку.

Витіснивши працівника ТЦК та СП та патрульного на прилеглу до шиномонтажу територію, обвинувачений разом зі своїми спільниками оточив їх, агресивно поводився та вчиняв провокативні дії. Таким чином, він умисно завадив представникам військового формування здійснювати законну діяльність і виконувати службові обов'язки, згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Рішення суду

Наприкінці грудня 2024 року обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Під час судового засідання він визнав свою провину та розкаявся. Суд врахував як пом'якшувальні обставини те, що порушник раніше не мав судимостей, має неповнолітню дитину, навчається, шкодує про вчинене та зробив добровільний внесок на рахунок ЗСУ. Чоловіка засудили до п'яти років ув'язнення, однак замінили це покарання двома роками іспитового строку.

Наразі рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Львові винесли вирок чоловіку, який ударив кулаком в обличчя дівчину. За завдання умисних легких тілесних ушкоджень він має сплатити 850 гривень штрафу.

Також ми повідомляли, що в Харкові обрали покарання для солдата, який не схотів виконувати наказ командира. За вчинене військовослужбовцю на два роки обмежили волю. Крім того, частину його зарплати щомісяця вираховуватимуть частку на користь держави.