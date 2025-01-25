Как суд наказал жителя Ивано-Франковской области, который пытался сорвать мобилизационные мероприятия на шиномонтаже

Здание Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области. Фото: firtka.if.ua

Житель Ивано-Франковской области пытался сорвать проведение мобилизационных мероприятий военнослужащим и полицейским. За содеянное его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Ивано-Франковский суд Ивано-Франковской области вынес в четверг, 23 января.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, днем 29 ноября 2024 года в Ивано-Франковске военнослужащий и патрульный зашли на территорию шиномонтажа TopShyna, чтобы проверить военно-учетные документы работников. Фигурант вместе с группой других людей, в отношении которых открыли отдельное производство, стал высказывать претензии касательно появления военного и полицейского на территории шиномонтажа.

"Действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, начали выкрикивать нецензурные слова в адрес военнослужащего и работника полиции, пытаясь оскорблять их честь и достоинство, а также путем физического окружения препятствовали им перемещаться... Руками стали выталкивать их из шиномонтажа TopShyna и прилегающей территории, угрожая физической расправой", — говорится в приговоре.

Вытеснив работника ТЦК и СП и патрульного на прилегающую к шиномонтажу территорию, обвиняемый вместе со своими сообщниками окружил их, агрессивно вел себя и совершал провокационные действия. Таким образом, он умышленно помешал представителям военного формирования осуществлять законную деятельность и выполнять служебные обязанности, согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Решение суда

В конце декабря 2024 года обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Во время судебного заседания он признал свою вину и раскаялся. Суд учел как смягчающие обстоятельства то, что нарушитель ранее не имел судимостей, имеет несовершеннолетнего ребенка, учится, сожалеет о содеянном и сделал добровольный взнос на счет ВСУ. Мужчину приговорили к пяти годам заключения, однако заменили это наказание двумя годами испытательного срока.

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

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