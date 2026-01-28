Відео
Україна
Чоловік перешкоджав виїзду брата на ВЛК — що вирішив суд

Чоловік перешкоджав виїзду брата на ВЛК — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 00:33
Чоловік хуліганив біля будівлі РТЦК та СП — як його покарав суд
Військовослужбовці ТЦК та СП. Фото ілюстративне: yug.today

У Коломиї Івано-Франківської області чоловік протестував проти затримання свого брата працівниками ТЦК та СП. Аби родича не відвезли на ВЛК, фігурант хуліганив біля будівлі військкомату.

Про це йдеться в постанові, яку Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області ухвалив 13 січня. 

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, інцидент стався 18 листопада минулого року. Порушник пошкодив вхідні ворота на території РТЦК та СП, нецензурно висловлювався. У суді чоловік пояснив, що діяв так, тому що хотів перешкодити виїзду автівки, яка мала везти його брата на медогляд. 

Рішення суду 

Обвинувачений свою провину не визнав, заявив, що завдав незначного удару по воротам — пошкодив лише невелику деталь, а лаявся, бо "перебував під емоціями". За дрібне хуліганство дебошира оштрафували на 51 гривню. Також із нього стягнули понад 605 гривень судового збору. Упродовж десяти днів від дня проголошення постанову можна було оскаржити. Наразі рішення суду вже набуло законної сили.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік продавав автомобілі, які волонтери передавали на потреби ЗСУ. Порушник перебуває під вартою, але може вийти на волю під заставу. Йому загрожує до семи років ув'язнення.

Також ми повідомляли, що в Харкові двоє чоловіків підпалили автомобіль військовослужбовців. Обох засудили до ув'язнення.

суд хуліганство мобілізація ВЛК ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
