Мужчина хулиганил возле здания РТЦК и СП — как его наказал суд

В Коломые Ивано-Франковской области мужчина протестовал против задержания своего брата работниками ТЦК и СП. Чтобы родственника не отвезли на ВВК, фигурант хулиганил возле здания военкомата.

Об этом говорится в постановлении, которое Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области принял 13 января.

Детали дела

Согласно судебным материалам, инцидент произошел 18 ноября прошлого года. Нарушитель повредил входные ворота на территории РТЦК и СП, нецензурно выражался. В суде мужчина объяснил, что действовал так, потому что хотел помешать выезду машины, которая должна была везти его брата на медосмотр.

Решение суда

Обвиняемый свою вину не признал, заявил, что нанес незначительный удар по воротам — повредил только небольшую деталь, а ругался, потому что "находился под эмоциями". За мелкое хулиганство дебошира оштрафовали на 51 гривну. Также с него взыскали более 605 гривен судебного сбора. В течение десяти дней со дня провозглашения постановление можно было обжаловать. Сейчас решение суда уже вступило в законную силу.

