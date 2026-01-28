Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Мужчина препятствовал выезду брата на ВВК — что решил суд

Мужчина препятствовал выезду брата на ВВК — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 00:33
Мужчина хулиганил возле здания РТЦК и СП — как его наказал суд
Военнослужащие ТЦК и СП. Фото иллюстративное: yug.today

В Коломые Ивано-Франковской области мужчина протестовал против задержания своего брата работниками ТЦК и СП. Чтобы родственника не отвезли на ВВК, фигурант хулиганил возле здания военкомата.

Об этом говорится в постановлении, которое Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области принял 13 января.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, инцидент произошел 18 ноября прошлого года. Нарушитель повредил входные ворота на территории РТЦК и СП, нецензурно выражался. В суде мужчина объяснил, что действовал так, потому что хотел помешать выезду машины, которая должна была везти его брата на медосмотр.

Решение суда

Обвиняемый свою вину не признал, заявил, что нанес незначительный удар по воротам — повредил только небольшую деталь, а ругался, потому что "находился под эмоциями". За мелкое хулиганство дебошира оштрафовали на 51 гривну. Также с него взыскали более 605 гривен судебного сбора. В течение десяти дней со дня провозглашения постановление можно было обжаловать. Сейчас решение суда уже вступило в законную силу.

Напомним, на Закарпатье мужчина продавал автомобили, которые волонтеры передавали на нужды ВСУ. Нарушитель находится под стражей, но может выйти на свободу под залог. Ему грозит до семи лет заключения.

Также мы сообщали, что в Харькове двое мужчин подожгли автомобиль военнослужащих. Обоих приговорили к заключению.

суд хулиганство мобилизация ВВК ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации