На Львівщині чоловік утік з автобуса, який віз його на місце служби — яке покарання обрав для нього суд

Чоловік тікає від автобуса. Фото ілюстративне: ШІ

У Львівській області 30-річний чоловік ухилився від військового призову. Фігурант утік з автобуса, який перевозив мобілізованих до місця служби.

Про це йдеться у вироку, який колегія суддів судової палати у кримінальних справах Львівського апеляційного суду ухвалила 26 червня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант, який є жителем Сколе, під час перевезення до місця дислокації підрозділу ЗСУ примудрився втекти.

У березні Сколівський районний суд Львівської області призначив йому покарання у вигляді трьох років іспитового строку, але прокурори не погодилися з таким покарання й звернулися до апеляційного суду.

Рішення суду

Львівський апеляційний суд підтримав клопотання прокурорів. За вчинене військовозобов'язаний проведе три роки у в'язниці.

Рішення суду набуло законної сили одразу після проголошення, але впродовж трьох місяців його можна оскаржити, звернувшись із касаційною скаргою до суду касаційної інстанції.

Нагадаємо, у Харкові судили чоловіка, який вирощував канабіс і побив матір своєї колишньої співмешканки. Порушник проведе дев'ять років у в'язниці.

Також ми повідомляли, що в Києві суд визнав шлюбні відносини двох чоловіків. Ця пара перебуває у цивільному шлюбі вже 12 років.