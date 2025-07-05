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Головна Мобілізація Чоловік під час перевезення на службу втік з автобуса — вирок

Чоловік під час перевезення на службу втік з автобуса — вирок

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 01:03
На Львівщині чоловік утік з автобуса, який віз його на місце служби — яке покарання обрав для нього суд
Чоловік тікає від автобуса. Фото ілюстративне: ШІ

У Львівській області 30-річний чоловік ухилився від військового призову. Фігурант утік з автобуса, який перевозив мобілізованих до місця служби.

Про це йдеться у вироку, який колегія суддів судової палати у кримінальних справах Львівського апеляційного суду ухвалила 26 червня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант, який є жителем Сколе, під час перевезення до місця дислокації підрозділу ЗСУ примудрився втекти.

У березні Сколівський районний суд Львівської області призначив йому покарання у вигляді трьох років іспитового строку, але прокурори не погодилися з таким покарання й звернулися до апеляційного суду.

Рішення суду

Львівський апеляційний суд підтримав клопотання прокурорів. За вчинене військовозобов'язаний проведе три роки у в'язниці.

Рішення суду набуло законної сили одразу після проголошення, але впродовж трьох місяців його можна оскаржити, звернувшись із касаційною скаргою до суду касаційної інстанції.

Нагадаємо, у Харкові судили чоловіка, який вирощував канабіс і побив матір своєї колишньої співмешканки. Порушник проведе дев'ять років у в'язниці.

Також ми повідомляли, що в Києві суд визнав шлюбні відносини двох чоловіків. Ця пара перебуває у цивільному шлюбі вже 12 років.

суд правосуддя втеча мобілізація ухилянти судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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