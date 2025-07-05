На Львовщине мужчина сбежал из автобуса, который вез его на место службы — какое наказание избрал для него суд

Мужчина во время перевозки на службу сбежал с автобуса — приговор
Во Львовской области 30-летний мужчина уклонился от военного призыва. Фигурант сбежал из автобуса, который перевозил мобилизованных к месту службы.
Об этом говорится в приговоре, который коллегия судей судебной палаты по уголовным делам Львовского апелляционного суда приняла 26 июня.
Детали дела
Согласно судебным материалам, фигурант, который является жителем Сколе, во время перевозки к месту дислокации подразделения ВСУ умудрился сбежать.
В марте Сколевский районный суд Львовской области назначил ему наказание в виде трех лет испытательного срока, но прокуроры не согласились с таким наказанием и обратились в апелляционный суд.
Решение суда
Львовский апелляционный суд поддержал ходатайство прокуроров. За совершенное военнообязанный проведет три года в тюрьме.
Решение суда вступило в законную силу сразу после провозглашения, но в течение трех месяцев его можно обжаловать, обратившись с кассационной жалобой в суд кассационной инстанции.
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