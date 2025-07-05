На Львовщине мужчина сбежал из автобуса, который вез его на место службы — какое наказание избрал для него суд

Мужчина убегает от автобуса. Фото иллюстративное: ИИ

Во Львовской области 30-летний мужчина уклонился от военного призыва. Фигурант сбежал из автобуса, который перевозил мобилизованных к месту службы.

Об этом говорится в приговоре, который коллегия судей судебной палаты по уголовным делам Львовского апелляционного суда приняла 26 июня.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант, который является жителем Сколе, во время перевозки к месту дислокации подразделения ВСУ умудрился сбежать.

В марте Сколевский районный суд Львовской области назначил ему наказание в виде трех лет испытательного срока, но прокуроры не согласились с таким наказанием и обратились в апелляционный суд.

Решение суда

Львовский апелляционный суд поддержал ходатайство прокуроров. За совершенное военнообязанный проведет три года в тюрьме.

Решение суда вступило в законную силу сразу после провозглашения, но в течение трех месяцев его можно обжаловать, обратившись с кассационной жалобой в суд кассационной инстанции.

Напомним, в Харькове судили мужчину, который выращивал каннабис и избил мать своей бывшей сожительницы. Нарушитель проведет девять лет в тюрьме.

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