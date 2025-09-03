Відео
Головна Мобілізація Чоловік підробив документ сина задля відстрочки — що вирішив суд

Чоловік підробив документ сина задля відстрочки — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 03:32
Чоловік підробив свідоцтво про народження сина, щоб отримати відстрочку — вирок
Свідоцтва про народження. Фото ілюстративне: protocol.ua

Житель Закарпатської області підробив свідоцтво про народження сина, щоб уникнути мобілізації. Його викрили та притягнули до відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Свалявський районний суд Закарпатської області ухвалив 20 серпня.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант має трьох дітей: двох неповнолітніх і 21-річного сина. Аби отримати відстрочку, чоловік підробив у свідоцтві дорослого сина дату народження: замінив 2004 рік народження на 2009. Наприкінці травня порушник подав головному спеціалісту відділення обліку мобілізаційної роботи копії свідоцтв про народження своїх дітей, зокрема й підроблене, та заяву про надання відстрочки. Ще за два дні він отримав відстрочку від призову до 2027 року.

Рішення суду 

Обвинувачений свою провину визнав, навіть уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. За підробку офіційного документа й використання такої підробки його оштрафували на 850 гривень.

Рішення суду впродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
