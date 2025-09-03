Мужчина подделал свидетельство о рождении сына, чтобы получить отсрочку — приговор

Мужчина подделал документ сына ради отсрочки — что решил суд
Житель Закарпатской области подделал свидетельство о рождении сына, чтобы избежать мобилизации. Его разоблачили и привлекли к ответственности.
Об этом говорится в приговоре, который Свалявский районный суд Закарпатской области вынес 20 августа.
Детали дела
Согласно судебным материалам, фигурант имеет троих детей: двух несовершеннолетних и 21-летнего сына. Чтобы получить отсрочку, мужчина подделал в свидетельстве взрослого сына дату рождения: заменил 2004 год рождения на 2009. В конце мая нарушитель подал главному специалисту отделения учета мобилизационной работы копии свидетельств о рождении своих детей, в том числе и поддельное, и заявление о предоставлении отсрочки. Еще через два дня он получил отсрочку от призыва до 2027 года.
Решение суда
Обвиняемый свою вину признал, даже заключил с прокурором соглашение о признании виновности. За подделку официального документа и использование такой подделки его оштрафовали на 850 гривен.
Решение суда в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать, подав апелляцию.
