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Головна Мобілізація Чоловік підробив документи для отримання відстрочки: суд його покарав

Чоловік підробив документи для отримання відстрочки: суд його покарав

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 03:32
Суд оштрафував чоловіка, який підробив документи для відстрочки від мобілізації
Перевірка документів. Фото ілюстративне Львівський ОТЦК та СП

У Полтаві судили чоловіка, який підробив документи про дітей, щоб отримати відстрочку від мобілізації. За скоєне суд його покарав.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений власноруч вніс неправдиві відомості до довідки про склад сім'ї та копії свідоцтва про народження дитини. Зокрема, він змінив рік народження однієї з дітей, щоб створити видимість наявності трьох неповнолітніх дітей і таким чином отримати підстави для відстрочки від призову під час мобілізації.

Надалі, 6 квітня 2026 року, під час перевірки військово-облікових документів працівниками ТЦК у Полтаві чоловік пред'явив зазначені документи. У ході перевірки було встановлено, що інформація, вказана в них, не відповідає відомостям у державних реєстрів.

Дії обвинуваченого суд кваліфікував за двома нормами ККУ: ч. 1 ст. 358 — підроблення офіційного документа та ч. 4 ст. 358 — використання завідомо підробленого документа.

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Під час розгляду кримінального провадження чоловік визнав свою вину в повному обсязі, підтвердив обставини, встановлені в ході досудового розслідування, а також погодився на розгляд справи у спрощеному порядку без проведення судового засідання.

Рішення суду

Під час призначення покарання суд взяв до уваги, що чоловік раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, щиро розкаявся у скоєному та сприяв встановленню всіх обставин кримінального правопорушення.

У результаті суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді штрафу в сумі 17 тисяч гривень. Окрім цього, на користь держави з засудженого постановили стягнути 8 183 гривні 12 копійок процесуальних витрат, пов'язаних із проведенням судових експертиз.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Івано-Франківській області судили мешканку Нижнього Березова, яка зливала у Viber інформації про місця перебування ТЦК. За скоєне суд заборонив їй покидати Україну.

Також ми писали, що у Тернополі суд розглянув справу щодо ситуації, коли ТЦК мобілізували чоловіка з шизофренією. Суддя визнав такі дії протиправними.

суд мобілізація судові рішення
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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