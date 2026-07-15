Суд оштрафовал мужчину, подделавшего документы для отсрочки от мобилизации

Проверка документов. Фото иллюстративное: Львовский ОТЦК и СП

В Полтаве судили мужчину, который подделал документы на детей, чтобы получить отсрочку от мобилизации. За содеянное суд его наказал.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый собственноручно внес ложные сведения в справку о составе семьи и копию свидетельства о рождении ребенка. В частности, он изменил год рождения одного из детей, чтобы создать видимость наличия троих несовершеннолетних детей и таким образом получить основания для отсрочки от призыва во время мобилизации.

Впоследствии, 6 апреля 2026 года, во время проверки военно-учетных документов сотрудниками ТЦК в Полтаве мужчина предъявил указанные документы. В ходе проверки было установлено, что информация, указанная в них, не соответствует сведениям в государственных реестрах.

Действия обвиняемого суд квалифицировал по двум нормам УК: ч. 1 ст. 358 — подделка официального документа и ч. 4 ст. 358 — использование заведомо поддельного документа.

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В ходе рассмотрения уголовного производства мужчина признал свою вину в полном объеме, подтвердил обстоятельства, установленные в ходе досудебного расследования, а также согласился на рассмотрение дела в упрощенном порядке без проведения судебного заседания.

Решение суда

При назначении наказания суд принял во внимание, что мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, искренне раскаялся в содеянном и способствовал установлению всех обстоятельств уголовного правонарушения.

В результате суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен. Кроме того, в пользу государства с осужденного постановили взыскать 8 183 гривны 12 копеек процессуальных расходов, связанных с проведением судебных экспертиз.

Как сообщали Новини.LIVE, в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения ТЦК. За содеянное суд запретил ей покидать Украину.

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