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Чоловік після ВЛК не з'явився за повісткою — що вирішив суд

14 січня 2025 07:21
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Як суд покарав військовозобов'язаного, який проігнорував повістку
Зала Ємільчинського районного суду Житомирської області. Фото ілюстративне: em.zt.court.gov.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Військовозобов'язаний із Житомирської області пройшов ВЛК, однак проігнорував вимогу щодо явки на відправлення до військової частини. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Ємільчинський районний суд Житомирської області ухвалив в п'ятницю, 9 січня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 29 листопада 2024 року комісія ВЛК визнала фігуранта придатним до військової служби. Після цього чоловік у приміщенні ТЦК та СП отримав під особистий підпис повістку на відправку до військову службу до ЗСУ. Згідно з цим документом, він мав 30 листопада о 16:00 прибути до місця збору, аби звідти відправитися до військової частини, однак ухилився від призову.

Рішення суду

Обвинувачений частково визнав свою провину. Чоловік повідомив, що піклувався про свою матір, в якої був перелом ноги. Під час судових дебатів порушник зазначив, що розкаюється, виправиться, та попросив не карати його надто суворо.

Суд визнав військовозобов'язаного винним і призначив йому покарання у вигляді трьох із половиною років позбавлення волі. Як запобіжний захід засудженому обрали тримання під вартою.

Наразі вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області обрали покарання для військовослужбовця, який кинув гранату на територію домоволодіння свого сусіда. За вчинене чоловік проведе у в'язниці п'ять років.

Також ми повідомляли, що в Харківській області винесли вирок бійцю, який скоїв СЗЧ та проігнорував СМС від командування з вимогою повернутися на місце служби. Чоловіка засудили до п'ятьох років ув'язнення.

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09:53 Реалії освіти під час війни — Зеленська на Одещині

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:42 Масштабна атака дронами — скільки цілей вдалося ліквідувати

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