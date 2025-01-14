Как суд наказал военнообязанного, который проигнорировал повестку

Зал Емильчинского районного суда Житомирской области. Фото иллюстративное: em.zt.court.gov.ua

Военнообязанный из Житомирской области прошел ВВК, однако проигнорировал требование о явке на отправку в воинскую часть. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Емильчинский районный суд Житомирской области вынес в пятницу, 9 января.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, 29 ноября 2024 года комиссия ВВК признала фигуранта годным к военной службе. После этого мужчина в помещении ТЦК и СП получил под личную подпись повестку на отправку на военную службу в ВСУ. Согласно этому документу, он должен был 30 ноября в 16:00 прибыть на место сбора, чтобы оттуда отправиться в воинскую часть, однако уклонился от призыва.

Решение суда

Обвиняемый частично признал свою вину. Мужчина сообщил, что заботился о своей матери, у которой был перелом ноги. Во время судебных дебатов нарушитель отметил, что раскаивается, исправится, и попросил не наказывать его слишком строго.

Суд признал военнообязанного виновным и назначил ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы. В качестве меры пресечения осужденному избрали содержание под стражей.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Днепропетровской области избрали наказание для военнослужащего, который бросил гранату на территорию домовладения своего соседа. За совершенное мужчина проведет в тюрьме пять лет.

Также мы сообщали, что в Харьковской области вынесли приговор бойцу, который совершил СВЧ и проигнорировал СМС от командования с требованием вернуться на место службы. Мужчину приговорили к пяти годам заключения.