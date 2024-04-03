Чоловік помер після візиту до ТЦК у Хмельницькому

Лікар у відділі екстреної медичної допомоги. Ілюстративне фото: УНІАН

Нещодавно у Хмельницькому помер 41-річний чоловік після відвідування територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Лікарі зробили йому операцію та дві доби боролись за життя чоловіка, рідні загиблого звинуватили у всьому ТЦК.

Про це повідомила мачуха загиблого Наталія Антонюк у Fcebook у вівторок, 2 квітня.

Читайте також:

Що кажуть рідні про смерть чоловіка

Наталія Антонюк розповіла, що 27 березня у в магазині на вулиці Тернопільській у Хмельницькому чоловіка затримали та відвезли до ТЦК на вулиці Проскурівській, 35. За словами жінки, над ним "знущались та погрожували".

Загиблий Андрій Панасюк. Фото: facebook/oleksandrpanasuk63

"В Андрія піднявся тиск, його не випускали з приміщення та на прохання надати допомогу, відповіли, що під Авдіївкою допоможуть. Лікарі Хмельницької міської лікарні боролись самовіддано за його життя дві доби, терміново у ніч з 27 на 28 березня зробили нейрохірургічну операцію. Велика їм подяка. Але, ураження головного мозку виявились несумісними з життям. Учора ми Андрія поховали", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Наталія Антонюк у Facebook

Реакція ТЦК

Після новини про смерть Андрія Панасюка, у Хмельницькому обласному ТЦК та СП заявили, що чоловік ухилявся від служби попри те, що не мав права на відстрочку. Через це він перебував у розшуку.

"Під час здійснення заходів оповіщення громадянину була вручена повістка для уточнення військово-облікових даних та проходження ВЛК. При уточненні облікових даних з’ясувалося, що законних підстав на отримання відстрочки (які передбачені статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію") зазначений громадянин не має. Окрім цього, він перебував у розшуку, уникав служби в Збройних Силах України", — йдеться у повідомленні.

Там заявили, що під час проходження ВЛК у чоловіка все ж виявили захворювання і направили його на до обстеження до медичного закладу. А погіршення стану здоров’я військовозобов’язаного та смерть відбулось вже в медичному закладі під час обстеження. Також в ТЦК заперечили слова Наталія Антонюк щодо застосування фізичної сили до загиблого.

"Відтак інформація, яка розповсюджується в соцмережах про ігнорування скарг громадянина на стан здоров’я - не відповідає дійсності. Як і про фізичний вплив чи погрози зі сторони військовослужбовців територіального центру комплектування", — додали у військовому відомстві.

Скриншот допису Хмельницького ТЦК

Водночас Наталія стверджує, що Андрія випустили з приміщення міського ТЦК близько 16:00 у передінсультному стані, так і не викликавши до нього медиків, хоч у нього вже були всі ознаки — втрата координації рухів, незв'язна мова.

"Андрій ще якимось дивом з тиском 220/189 зміг дістатися додому. І вже вдома, на очах дружини, просто впав. Викликали швидку, проте час був втрачений — у швидкій Андрій впав у кому", — додала мати Андрія Панасюка.

Вона наголосила, що звернулася через цю ситуацію до правоохоронців.

Нагадаємо, наприкінці лютого на Тернопільщині помер чоловік після кількох днів перебування в ТЦК. Медики діагностували у нього напад судом. Водночас місцеві кажуть, що у чоловіка були поламані ребра, щелепа та синці над очима.

Також стало відомо, що у Миколаївській області працівники ТЦК та СП нібито побили чоловіка. Наразі цей факт перевіряє поліція регіону.