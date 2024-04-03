Мужчина умер после визита в ТЦК в Хмельницком

Врач в отделе экстренной медицинской помощи. Иллюстративное фото: УНИАН

Недавно в Хмельницком умер 41-летний мужчина после посещения территориального центра комплектования и социальной поддержки. Врачи сделали ему операцию и двое суток боролись за жизнь мужчины, родные погибшего обвинили во всем ТЦК.

Об этом сообщила мачеха погибшего Наталья Антонюк во Fcebook во вторник, 2 апреля.

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Наталья Антонюк рассказала, что 27 марта в магазине на улице Тернопольской в Хмельницком мужчину задержали и отвезли в ТЦК на улице Проскуровской, 35. По словам женщины, над ним "издевались и угрожали".

Погибший Андрей Панасюк. Фото: facebook/oleksandrpanasuk63

"У Андрея поднялось давление, его не выпускали из помещения и по просьбе оказать помощь, ответили, что под Авдеевкой помогут. Врачи Хмельницкой городской больницы боролись самоотверженно за его жизнь двое суток, срочно в ночь с 27 на 28 марта сделали нейрохирургическую операцию. Большая им благодарность. Но поражения головного мозга оказались несовместимыми с жизнью. Вчера мы Андрея похоронили", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Наталья Антонюк в Facebook

Реакция ТЦК

После новости о смерти Андрея Панасюка, в Хмельницком областном ТЦК и СП заявили, что мужчина уклонялся от службы, несмотря на то, что не имел права на отсрочку. Поэтому он находился в розыске.

"При осуществлении мероприятий оповещения гражданину была вручена повестка для уточнения военно-учетных данных и прохождения ВВК. При уточнении учетных данных выяснилось, что законных оснований на получение отсрочки (предусмотренных статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации") указанный гражданин не имеет. Кроме этого, он находился в розыске, избегал службы в Вооруженных Силах Украины", — говорится в сообщении.

Там заявили, что во время прохождения ВВК у мужчины все же обнаружили заболевание и направили его на обследование в медицинское учреждение. А ухудшение здоровья военнообязанного и смерть произошло уже в медицинском учреждении во время обследования. Также в ТЦК отрицали слова Наталья Антонюк о применении физической силы к погибшему.

"Итак, информация, которая распространяется в соцсетях об игнорировании жалоб гражданина на состояние здоровья — не соответствует действительности. Как и о физическом влиянии или угрозах со стороны военнослужащих территориального центра комплектования", — добавили в военном ведомстве.

Скриншот сообщения Хмельницкого ТЦК

В то же время, Наталья утверждает, что Андрея выпустили из помещения городского ТЦК около 16:00 в предынсультном состоянии, так и не вызвав к нему медиков, хотя у него уже были все признаки — потеря координации движений, бессвязная речь.

"Андрей еще каким-то чудом с давлением 220/189 смог добраться домой. И уже дома, на глазах жены, просто упал. Вызвали скорую, однако время было потеряно — в скорой Андрей впал в кому", — добавила мать Андрея Панасюка.

Она подчеркнула, что обратилась из-за этой ситуации к правоохранителям.

Напомним, в конце февраля в Тернопольской области умер мужчина после нескольких дней пребывания в ТЦК. Медики диагностировали у него нападение судорог. В то же время местные говорят, что у мужчины были поломаны ребра, челюсть и синяки над глазами.

Также стало известно, что в Николаевской области работники ТЦК и СП якобы избили мужчину. В настоящее время этот факт проверяет полиция региона.