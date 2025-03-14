Яке покарання обрав суд для чоловіка, який продавав військовозобов'язаним фальшиві посвідчення ДСНС

Будівля Автозаводського районного суду міста Кременчука. Фото: av.pl.court.gov.ua

У Полтавській області чоловік торгував фальшивими посвідченням ДСНС. Такими підробленими документами він забезпечував військовозобов'язаних, які хотіли уникнути мобілізації.

Про це йдеться у вироку, який Автозаводський районний суд міста Кременчука ухвалив у понеділок, 10 березня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант разом із "помічниками" виготовляв і продавав підроблені посвідчення ДСНС. З одним із військовозобов’язаних, який погодився купити такий документ за майже 2 800 доларів, порушник зустрівся в селі Дмитрівка Кременчуцького району, отримав від нього 121 300 гривень і пообіцяв, що виготовить посвідчення впродовж тижня. У січня поточного року він передав "клієнту" фальшиву довідку через свого посібника.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину. За перешкоджання законній діяльності ЗСУ (частина перша статті 114-1 Кримінального кодексу України) його засудили до п'яти років позбавлення волі, однак замінили це покарання шістьма місяцями іспитового строку.

Упродовж 30 днів від дня проголошення вироку рішення суду можна оскаржити в апеляційному порядку.

Нагадаємо, у Львові чоловік ввіз на територію України преміальний кросовер Porshe Cayenne під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Порушника оштрафували та на рік позбавили права займатися діяльністю, яка пов'язана з переміщенням товарів.

Також ми повідомляли, що в Києві двоє чоловіків скоїли напад на матір полоненого захисника України. Зловмисників засудили до дев'яти років позбавлення волі.