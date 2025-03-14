Какое наказание избрал суд для мужчины, который продавал военнообязанным фальшивые удостоверения ГСЧС

Здание Автозаводского районного суда города Кременчуга. Фото: av.pl.court.gov.ua

В Полтавской области мужчина торговал фальшивыми удостоверениями ГСЧС. Такими поддельными документами он обеспечивал военнообязанных, которые хотели избежать мобилизации.

Об этом говорится в приговоре, который Автозаводской районный суд города Кременчуга принял в понедельник, 10 марта.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант вместе с "помощниками" изготавливал и продавал поддельные удостоверения ГСЧС. С одним из военнообязанных, который согласился купить такой документ за почти 2 800 долларов, нарушитель встретился в селе Дмитровка Кременчугского района, получил от него 121 300 гривен и пообещал, что изготовит удостоверение в течение недели. В январе текущего года он передал "клиенту" фальшивую справку через своего пособника.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. За препятствование законной деятельности ВСУ (часть первая статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины) его приговорили к пяти годам лишения свободы, однако заменили это наказание шестью месяцами испытательного срока.

В течение 30 дней со дня провозглашения приговора решение суда можно обжаловать в апелляционном порядке.

Напомним, во Львове мужчина ввез на территорию Украины премиальный кроссовер Porshe Cayenne под видом гуманитарной помощи для ВСУ. Нарушителя оштрафовали и на год лишили права заниматься деятельностью, которая связана с перемещением товаров.

Также мы сообщали, что в Киеве двое мужчин совершили нападение на мать пленного защитника Украины. Злоумышленников приговорили к девяти годам лишения свободы.