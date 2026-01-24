Житель Полтавщини не з'явився за повісткою — як його покарав суд

Військовозобов'язаний із працівниками ТЦК та СП. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Житель Карлівки Полтавської області, попри отримання повістки, ухилився від мобілізації. Чоловік міг потрапити до в'язниці, але покарання замінили менш суворим.

Про це йдеться у вироку, який Карлівський районний суд Полтавської області ухвалив 16 січня.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 25 червня 2024 року військовозобов'язаний пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Того ж дня чоловіку вручили повістку, згідно з якою він мав 29 червня о 17:00 прибути до ТЦК та СП для відправлення до військової частини. У зазначені день і час фігурант до військкомату не прийшов, хоча його попередили, до яких наслідків може призвести ухилення від мобілізації.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. Чоловік добровільно перерахував 50 тисяч гривень на потреби захисників України. До того ж він брав участь у волонтерських роботах: будував фортифікаційні споруди на Донеччині.

Суд призначив обвинуваченому три роки позбавлення волі, але замінив реальний термін роком іспитового. Вирок суду впродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Полтавський апеляційний суд.

Нагадаємо, за Юлію Тимошенко внесли всю суму застави. Йдеться про 33,3 мільйона гривень.

Також ми повідомляли, що мобілізований свідок Єгови не схотів одягати військову форму та їхати на Донеччину. Його засудили до п'яти років ув'язнення.