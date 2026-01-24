Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Чоловік проігнорував повістку — вирок суду

Чоловік проігнорував повістку — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 00:33
Житель Полтавщини не з'явився за повісткою — як його покарав суд
Військовозобов'язаний із працівниками ТЦК та СП. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Житель Карлівки Полтавської області, попри отримання повістки, ухилився від мобілізації. Чоловік міг потрапити до в'язниці, але покарання замінили менш суворим.

Про це йдеться у вироку, який Карлівський районний суд Полтавської області ухвалив 16 січня.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

Згідно із судовими матеріалами, 25 червня 2024 року військовозобов'язаний пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Того ж дня чоловіку вручили повістку, згідно з якою він мав 29 червня о 17:00 прибути до ТЦК та СП для відправлення до військової частини. У зазначені день і час фігурант до військкомату не прийшов, хоча його попередили, до яких наслідків може призвести ухилення від мобілізації. 

Рішення суду 

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. Чоловік добровільно перерахував 50 тисяч гривень на потреби захисників України. До того ж він брав участь у волонтерських роботах: будував фортифікаційні споруди на Донеччині. 

Суд призначив обвинуваченому три роки позбавлення волі, але замінив реальний термін роком іспитового. Вирок суду впродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Полтавський апеляційний суд.

Нагадаємо, за Юлію Тимошенко внесли всю суму застави. Йдеться про 33,3 мільйона гривень.

Також ми повідомляли, що мобілізований свідок Єгови не схотів одягати військову форму та їхати на Донеччину. Його засудили до п'яти років ув'язнення.

суд військовий призов мобілізація повістки військовозобов'язані судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації