Житель Полтавщины не явился по повестке — как его наказал суд

Житель Карловки Полтавской области, несмотря на получение повестки, уклонился от мобилизации. Мужчина мог попасть в тюрьму, но наказание заменили менее строгим.

Об этом говорится в приговоре, который Карловский районный суд Полтавской области принял 16 января.

Детали дела

Согласно судебным материалам, 25 июня 2024 года военнообязанный прошел ВВК, которая признала его пригодным к военной службе. В тот же день мужчине вручили повестку, согласно которой он должен был 29 июня в 17:00 прибыть в ТЦК и СП для отправки в воинскую часть. В указанные день и время фигурант в военкомат не пришел, хотя его предупредили, к каким последствиям может привести уклонение от мобилизации.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Мужчина добровольно перечислил 50 тысяч гривен на нужды защитников Украины. К тому же он участвовал в волонтерских работах: строил фортификационные сооружения в Донецкой области.

Суд назначил обвиняемому три года лишения свободы, но заменил реальный срок годом испытательного. Приговор суда в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Полтавский апелляционный суд.

