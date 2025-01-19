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Чоловік пройшов ВЛК, але проігнорував службу — рішення суду

19 січня 2025 01:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Запоріжжі військовозобов'язаний отримав бойову повістку та не пішов служити й отримав вирок суду
Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя розглянув кримінальне провадження за обвинуваченням громадянина України за ухиляння від військової служби. Той не погодився з висновком ВЛК та не прийшов по бойовій повістці.

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Деталі справи

Обвинувачений за результатами медичного огляду ВЛК був визнаний придатним до військової служби. Отримавши у ТЦК бойову повістку він не прибув у вказаний час та дату для проходження військової служби у військовій частині.

Обвинувачений визнав вину та пояснив, що вважає висновок ВЛК про його придатність до військової служби неправильним, оскільки з 2016 року він щорічно отримував відстрочку від проходження служби за станом здоров`я. 

Він просив лікарів ВЛК відновити медичну документацію, яка залишилася за місцем його реєстрації в м. Маріуполі, проте його вимога була проігнорована. Разом з тим, висновок ВЛК він не оскаржував.

Представник ВЛК на суді пояснив, що у разі незгоди призовника з висновком медкомісії проводяться повторні медичні обстеження, що призупиняє мобілізацію особи. 

Під час судового розгляду встановлено, що обвинувачений не мав визначених Законом підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Крім того, обвинувачений не повідомляв про необхідність проходження додаткових медичних обстежень та про оскарження рішення ВЛК.

Що вирішив суд

За викладених обставин, суд дійшов висновку, що обвинувачений ухилився від військової служби. Суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі на три роки.

Раніше ми писали, що у Житомирі суд став на бік військовослужбовця у справі про СЗЧ.

Також ми розповідали, що в Одесі чоловік хотів оскаржити рішення ВЛК, бо вважав, що всі медичні документи підробили співробітники ТЦК.

суд Запоріжжя ВЛК військовозобов'язані ухилянти судові рішення

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