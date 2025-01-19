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Мужчина прошел ВЛК, но проигнорировал службу — решение суда

19 января 2025 01:32
Виктория Козырь - редактор
В Запорожье военнообязанный получил боевую повестку и не пошел служить и получил приговор суда
Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com
Виктория Козырь - редактор

Орджоникидзевский районный суд Запорожья рассмотрел уголовное производство по обвинению гражданина Украины за уклонение от военной службы. Тот не согласился с заключением ВВК и не пришел по боевой повестке.

Соответствующая информация содержится в базе Опендатабот.

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Детали дела

Обвиняемый по результатам медицинского осмотра ВВК был признан годным к военной службе. Получив в ТЦК боевую повестку он не прибыл в указанное время и дату для прохождения военной службы в воинской части.

Обвиняемый признал вину и пояснил, что считает заключение ВВК о его пригодности к военной службе неправильным, поскольку с 2016 года он ежегодно получал отсрочку от прохождения службы по состоянию здоровья.

Он просил врачей ВВК восстановить медицинскую документацию, которая осталась по месту его регистрации в г. Мариуполе, однако его требование было проигнорировано. Вместе с тем, заключение ВВК он не оспаривал.

Представитель ВВК на суде пояснил, что в случае несогласия призывника с заключением медкомиссии проводятся повторные медицинские обследования, что приостанавливает мобилизацию лица.

В ходе судебного разбирательства установлено, что обвиняемый не имел определенных Законом оснований для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Кроме того, обвиняемый не сообщал о необходимости прохождения дополнительных медицинских обследований и об обжаловании решения ВВК.

Что решил суд

При изложенных обстоятельствах, суд пришел к выводу, что обвиняемый уклонился от военной службы. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года.

Ранее мы писали, что в Житомире суд встал на сторону военнослужащего в деле о СВЧ.

Также мы рассказывали, что в Одессе мужчина хотел обжаловать решение ВВК, так как считал, что все медицинские документы подделали сотрудники ТЦК.

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