Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Чоловік у декретній відпустці — чи можуть його мобілізувати arrow

Чоловік у декретній відпустці — чи можуть його мобілізувати

28 червня 2024 19:54
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Декретна відпустка чоловіка, чи є це підставою для відстрочки
Військовий з маленькою дитиною. Фото: Facebook Військового інституту телекомунікацій та інформатизації
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Чоловіки, які перебувають у декретній відпустці для догляду за дитиною віком до 3 років, не мають права на відстрочку від мобілізації. Єдиним винятком є ситуація, коли мама цієї дитини проходить службу в Збройних силах України.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Читайте також:

Декретна відпустка для чоловіків

Згідно із чинним законодавством, в Україні право на декретну відпустку для догляду за дитиною дло 3 років має право не тільки жінка, а й чоловік.

Втім, ця декретна відпустка не дає військовозобов’язаному права на відстрочку від мобілізації.

Хто з чоловіків має право змінити армію на догляд за дитиною

Чинне законодавство зазначає, що право вибору — служити у Збройних силах України чи піти у декретну відпустку — мають лише чоловіки-військовослужбовці, дружина яких також проходить військову службу в ЗСУ.

Це зроблено з метою забезпечення рівних можливостей військовослужбовців — матері та батька на догляд за дитиною, поєднання військової служби із сімейними обов’язками та створення передумов для посилення ролі батька у процесі виховання дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні.

Нагадаємо, адвокат Юрій Айвазян попередив, що військовозобов’язані, які мають бронювання від мобілізації, все ж можуть отримати повістку від ТЦК. Це може статися навіть наступного дня після завершення терміну відстрочки, якщо громадянин не оформить її продовження.

Також ми писали, що в ТЦК пояснили, щоб отримати відстрочку від мобілізації, громадянину необхідно надати відповідний пакет документів.

діти
мобілізація
декрет
відстрочка
батьки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

28 червня 2024
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми