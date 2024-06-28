Декретна відпустка чоловіка, чи є це підставою для відстрочки

Чоловік у декретній відпустці — чи можуть його мобілізувати
Чоловіки, які перебувають у декретній відпустці для догляду за дитиною віком до 3 років, не мають права на відстрочку від мобілізації. Єдиним винятком є ситуація, коли мама цієї дитини проходить службу в Збройних силах України.
Про це йдеться у матеріалі ТСН.
Декретна відпустка для чоловіків
Згідно із чинним законодавством, в Україні право на декретну відпустку для догляду за дитиною дло 3 років має право не тільки жінка, а й чоловік.
Втім, ця декретна відпустка не дає військовозобов’язаному права на відстрочку від мобілізації.
Хто з чоловіків має право змінити армію на догляд за дитиною
Чинне законодавство зазначає, що право вибору — служити у Збройних силах України чи піти у декретну відпустку — мають лише чоловіки-військовослужбовці, дружина яких також проходить військову службу в ЗСУ.
Це зроблено з метою забезпечення рівних можливостей військовослужбовців — матері та батька на догляд за дитиною, поєднання військової служби із сімейними обов’язками та створення передумов для посилення ролі батька у процесі виховання дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні.
Нагадаємо, адвокат Юрій Айвазян попередив, що військовозобов’язані, які мають бронювання від мобілізації, все ж можуть отримати повістку від ТЦК. Це може статися навіть наступного дня після завершення терміну відстрочки, якщо громадянин не оформить її продовження.
Також ми писали, що в ТЦК пояснили, щоб отримати відстрочку від мобілізації, громадянину необхідно надати відповідний пакет документів.
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