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Мужчина в декретном отпуске — могут ли его мобилизовать

28 июня 2024 19:54
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Декретный отпуск мужчины, является ли это основанием для отсрочки
Военный с маленьким ребенком. Фото: Facebook Військового інституту телекомунікацій та інформатизації
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Мужчины, находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребенком младше 3 лет, не имеют права на отсрочку от мобилизации. Единственным исключением есть ситуация, когда мама этого ребенка проходит службу в Вооруженных силах Украины.

Об этом говорится в материалеТСН.

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Согласно действующему законодательству, в Украине право на декретный отпуск по уходу за ребенком в течение 3 лет имеет право не только женщина, но и мужчина.

Впрочем, этот декретный отпуск не дает военнообязанному право на отсрочку от мобилизации.

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Действующее законодательство отмечает, что право выбора — служить в Вооруженных силах Украины или уйти в декретный отпуск — имеют только мужчины-военнослужащие, жена которых также проходит военную службу в ВСУ.

Это сделано с целью обеспечения равных возможностей военнослужащих — матери и отца по уходу за ребенком, сочетания военной службы с семейными обязанностями и создания предпосылок для усиления роли отца в процессе воспитания детей и развития ответственного родительства в Украине.

Напомним, адвокат Юрий Айвазян предупредил, что военнообязанные, имеющие бронирование от мобилизации, все же могут получить повестку от ТЦК. Это может произойти даже на следующий день по истечении срока отсрочки, если гражданин не оформит ее продление.

Также мы писали, что в ТЦК объяснили, чтобы получить отсрочку от мобилизации гражданину необходимо предоставить соответствующий пакет документов.

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