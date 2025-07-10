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Чоловік ухилився від мобілізації — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 00:33
На Полтавщині чоловік не з'явився за повісткою — яке покарання обрав для нього суд
Працівник ТЦК та СП виписує військовозобов'язаному повістку. Фото ілюстративне: кадр із відео

У Полтавській області військовозобов'язаний ухилився від військового призову. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Карлівський районний суд Полтавської області ухвалив 4 липня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, житель села Лип'янка Карлівської територіальної громади Полтавщини пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби.  На початку березня поточного року чоловік отримав повістку, згідно з якою мав прибути до ТЦК та СП для відправлення у військову частину, але не зробив цього, хоча й не мав поважних причин для неявки.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину не заперечував, але й не розкаявся. Фігурант раніше не мав судимостей і не перебуває на обліку ні у психіатра, ні в нарколога. Чоловіка визнали винним і засудили до трьох років позбавлення волі, але вирок упродовж 30 днів від дати проголошення можна оскаржити в апеляційному порядку. Доки судове рішення не набуде чинності, засуджений перебуватиме під нічним домашнім арештом.

Нагадаємо, в Одеській області військовослужбовець під час хмільного застілля побив свого товариша. За це його оштрафували.

Також ми повідомляли, що двоє залізничників із Волині намагалися в охолоджувальній шахті тепловоза провезти військовозобов'язаного до Польщі. Одного з них засудили до обмеження волі, іншого — до випробувального терміну.

суд Полтавська область повістки військовозобов'язані судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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