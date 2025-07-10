На Полтавщине мужчина не явился по повестке — какое наказание избрал для него суд

Работник ТЦК и СП выписывает военнообязанному повестку. Фото иллюстративное: кадр из видео

В Полтавской области военнообязанный уклонился от военного призыва. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Карловский районный суд Полтавской области вынес 4 июля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, житель села Липянка Карловской территориальной общины Полтавщины прошел ВВК, которая признала его пригодным к военной службе. В начале марта текущего года мужчина получил повестку, согласно которой должен был прибыть в ТЦК и СП для отправки в воинскую часть, но не сделал этого, хотя и не имел уважительных причин для неявки.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину не отрицал, но и не раскаялся. Фигурант ранее не имел судимостей и не состоит на учете ни у психиатра, ни у нарколога. Мужчину признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы, но приговор в течение 30 дней с даты провозглашения можно обжаловать в апелляционном порядке. Пока судебное решение не вступит в силу, осужденный будет находиться под ночным домашним арестом.

Напомним, в Одесской области военнослужащий во время хмельного застолья избил своего товарища. За это его оштрафовали.

Также мы сообщали, что двое железнодорожников с Волыни пытались в охлаждающей шахте тепловоза провезти военнообязанного в Польшу. Одного из них приговорили к ограничению свободы, другого — к испытательному сроку.