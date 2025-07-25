Військовозобов'язаний не з'явився до ТЦК та СП — що вирішив суд

Працівник ТЦК із військовозобов'язаним. Фото ілюстративне: кадр із відео

Житель Полтавщини не з'явився до військкомату. За вчинене він проведе кілька років у в'язниці.



Про це йдеться у вироку, який Полтавський апеляційний суд ухвалив 21 липня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, наприкінці 2023 року житель селища Тагамлицьке Полтавського району проігнорував вимогу щодо явки до ТЦК та СП. Чоловік 4 грудня отримав повістку, згідно з якою мав 15 грудня прибути до військкомату. У визначену дату фігурант до ТЦК не прийшов, хоча й нема поважних причин для неявки.

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Рішення суду

Тогоріч у березні Диканський районний суд визнав порушника винним в ухиленні від призову. Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі, але замінили реальний термін ув'язнення роком іспитового. Прокурор вирішив, що таке покарання є занадто м'яким, тому звернувся до апеляційного суду. Його позов задовольнили. Умовний термін покарання замінили трьома роками позбавлення волі, а засудженого взяли під варту в залі суду.



Рішення набуло законної сили одразу після проголошення, але впродовж трьох місяців від дня проголошення вироку заслужений має право на подання касаційної скарги до Верховного суду.

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Нагадаємо, на Одещині мобілізований віддавав свою зарплату командиру, а сам уникав служби. Йому призначили покарання у вигляді службового обмеження та щомісячного відрахування 10% зарплати.

Також ми повідомляли житель Чернівців виправдовував російську агресію. Суд призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.