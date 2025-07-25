Военнообязанный не явился в ТЦК и СП — что решил суд

Работник ТЦК с военнообязанным. Фото иллюстративное: кадр из видео

Житель Полтавщины не явился в военкомат. За совершенное он проведет несколько лет в тюрьме.



Об этом говорится в приговоре, который Полтавский апелляционный суд вынес 21 июля.

Детали дела

Согласно судебным материалам, в конце 2023 года житель поселка Тагамлицкое Полтавского района проигнорировал требование о явке в ТЦК и СП. Мужчина 4 декабря получил повестку, согласно которой должен был 15 декабря прибыть в военкомат. В определенную дату фигурант в ТЦК не пришел, хотя и не имел уважительных причин для неявки.

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Решение суда

В марте прошлого года Диканьский районный суд признал нарушителя виновным в уклонении от призыва. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы, но заменили реальный срок заключения годом испытательного. Прокурор решил, что такое наказание является слишком мягким, поэтому обратился в апелляционный суд. Его иск удовлетворили. Условный срок наказания заменили тремя годами лишения свободы, а осужденного взяли под стражу в зале суда.



Решение вступило в законную силу сразу после провозглашения, но в течение трех месяцев со дня провозглашения приговора заслуженный имеет право на подачу кассационной жалобы в Верховный суд.

Напомним, в Одесской области мобилизованный отдавал свою зарплату командиру, а сам избегал службы. Ему назначили наказание в виде служебного ограничения и ежемесячного отчисления 10% зарплаты.

Также мы сообщали житель Черновцов оправдывал российскую агрессию. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.