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Главная Мобилизация Мужчина уклонился от мобилизации — как его наказал суд

Мужчина уклонился от мобилизации — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 03:32
Военнообязанный не явился в ТЦК и СП — что решил суд
Работник ТЦК с военнообязанным. Фото иллюстративное: кадр из видео

Житель Полтавщины не явился в военкомат. За совершенное он проведет несколько лет в тюрьме.

Об этом говорится в приговоре, который Полтавский апелляционный суд вынес 21 июля.

Детали дела

Согласно судебным материалам, в конце 2023 года житель поселка Тагамлицкое Полтавского района проигнорировал требование о явке в ТЦК и СП. Мужчина 4 декабря получил повестку, согласно которой должен был 15 декабря прибыть в военкомат. В определенную дату фигурант в ТЦК не пришел, хотя и не имел уважительных причин для неявки.

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Решение суда

В марте прошлого года Диканьский районный суд признал нарушителя виновным в уклонении от призыва. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы, но заменили реальный срок заключения годом испытательного. Прокурор решил, что такое наказание является слишком мягким, поэтому обратился в апелляционный суд. Его иск удовлетворили. Условный срок наказания заменили тремя годами лишения свободы, а осужденного взяли под стражу в зале суда.

Решение вступило в законную силу сразу после провозглашения, но в течение трех месяцев со дня провозглашения приговора заслуженный имеет право на подачу кассационной жалобы в Верховный суд.

Напомним, в Одесской области мобилизованный отдавал свою зарплату командиру, а сам избегал службы. Ему назначили наказание в виде служебного ограничения и ежемесячного отчисления 10% зарплаты.

Также мы сообщали житель Черновцов оправдывал российскую агрессию. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.

суд правосудие военный призыв мобилизация повестки судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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