Чоловік ухилився від мобілізації, бо не погодився з висновком ВЛК — яке покарання обрав для нього суд

Працівники ТЦК та СП із чоловіком. Фото ілюстративне: 24tv.ua

Житель Волинської області отримав повістку, але ухилився від мобілізації. Чоловік вважав себе непридатним до військової служби, хоча ВЛК дійшла іншого висновку.

Про це йдеться у вироку, який Рожищенський районний суд Волинської області ухвалив 20 травня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у листопаді 2023 року фігурант пройшов ВЛК. Військовозобов'язаного визнали придатним до військової служби. Після цього йому вручили повістку, але чоловік її проігнорував.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину не визнав. Чоловік заявив, що вважає себе непридатним до служби, оскільки від дитинства має проблеми із зором.

Суд встановив, що інвалідність фігурант не оформлював і не оскаржив висновок ВЛК. За вчинене він проведе три роки у в'язниці. Наразі вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити.

Нагадаємо, на Буковині мобілізували 19-річного юнака. Адвокат хлопця в суді довів протиправність цих дій. Рішення щодо мобілізації скасували.

Також ми повідомляли, що військового з Одещини підозрювали у скоєнні СЗЧ. Суд його виправдав.