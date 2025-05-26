Мужчина уклонился от мобилизации, потому что не согласился с заключением ВВК — какое наказание избрал для него суд

Мужчина уклонился: считал себя непригодным — что решил суд
Житель Волынской области получил повестку, но уклонился от мобилизации. Мужчина считал себя непригодным к военной службе, хотя ВВК пришла к другому выводу.
Об этом говорится в приговоре, который Рожищенский районный суд Волынской области принял 20 мая.
Детали дела
Согласно судебным материалам, в ноябре 2023 года фигурант прошел ВВК. Военнообязанного признали годным к военной службе. После этого ему вручили повестку, но мужчина ее проигнорировал.
Решение суда
Во время судебного заседания обвиняемый свою вину не признал. Мужчина заявил, что считает себя непригодным к службе, поскольку с детства имеет проблемы со зрением.
Суд установил, что инвалидность фигурант не оформлял и не обжаловал заключение ВВК. За содеянное он проведет три года в тюрьме. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать.
Напомним, на Буковине мобилизовали 19-летнего юношу. Адвокат парня в суде доказал противоправность этих действий. Решение о мобилизации отменили.
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