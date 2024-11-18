На Полтавщині за ухилення від мобілізації засудили 50-річного чоловіка

Зіньківський районний суд Полтавської області. Фото: zn.pl.court.gov.ua

На Полтавщині чоловіка засудили за ухилення від мобілізації. Чоловік розкаявся та пояснив, що відмовився через вік і стан здоров’я.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У Полтавській області суд розглянув справу чоловіка, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації, посилаючись на свій вік і стан здоров’я.

Згідно з матеріалами суду, у березні 2024 року чоловіка визнали придатним до військової служби та вручили повістку. Проте він не з’явився до територіального центру комплектування.

На судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину та пояснив, що йому 50 років, він має значні проблеми із зором — повністю не бачить на одне око. Також він ніколи не служив в армії та виховує онуків. Чоловік заявив, що через стан здоров’я не зможе ефективно виконувати військові обов’язки та лише стане тягарем для ЗСУ.

Рішення суду

Зіньківський районний суд Полтавської області визнав чоловіка винним в ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Обвинуваченого засудили до двох років іспитового терміну, враховуючи його розкаяння та обставини.

Рішення суду. Фото: скриншот

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