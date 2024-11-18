В Полтавской области за уклонение от мобилизации осудили 50-летнего мужчину

Мужчина отказался мобилизоваться из-за возраста — что решил суд
В Полтавской области мужчину осудили за уклонение от мобилизации. Мужчина раскаялся и объяснил, что отказался из-за возраста и состояния здоровья.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В Полтавской области суд рассмотрел дело мужчины, который получил повестку, но отказался от мобилизации, ссылаясь на свой возраст и состояние здоровья.
Согласно материалам суда, в марте 2024 года мужчину признали годным к военной службе и вручили повестку. Однако он не явился в территориальный центр комплектования.
На судебном заседании обвиняемый признал свою вину и пояснил, что ему 50 лет, он имеет значительные проблемы со зрением — полностью не видит на один глаз. Также он никогда не служил в армии и воспитывает внуков. Мужчина заявил, что по состоянию здоровья не сможет эффективно выполнять военные обязанности и только станет бременем для ВСУ.
Решение суда
Зеньковский районный суд Полтавской области признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации.
Обвиняемого приговорили к двум годам испытательного срока, учитывая его раскаяние и обстоятельства.
Напомним, в Одессе задержан 38-летний местный житель, который организовал схему переправки военнообязанных за границу.
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