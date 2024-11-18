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Мужчина отказался мобилизоваться из-за возраста — что решил суд

18 ноября 2024 23:03
Виктория Козырь - редактор
В Полтавской области за уклонение от мобилизации осудили 50-летнего мужчину
Зиньковский районный суд Полтавской области. Фото: zn.pl.court.gov.ua
Виктория Козырь - редактор

В Полтавской области мужчину осудили за уклонение от мобилизации. Мужчина раскаялся и объяснил, что отказался из-за возраста и состояния здоровья.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В Полтавской области суд рассмотрел дело мужчины, который получил повестку, но отказался от мобилизации, ссылаясь на свой возраст и состояние здоровья.

Согласно материалам суда, в марте 2024 года мужчину признали годным к военной службе и вручили повестку. Однако он не явился в территориальный центр комплектования.

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину и пояснил, что ему 50 лет, он имеет значительные проблемы со зрением — полностью не видит на один глаз. Также он никогда не служил в армии и воспитывает внуков. Мужчина заявил, что по состоянию здоровья не сможет эффективно выполнять военные обязанности и только станет бременем для ВСУ.

Решение суда

Зеньковский районный суд Полтавской области признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации. 

Обвиняемого приговорили к двум годам испытательного срока, учитывая его раскаяние и обстоятельства.

Решение суда
Решение суда. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе задержан 38-летний местный житель, который организовал схему переправки военнообязанных за границу.

Ранее Новини.LIVE писали, что во Львовской области двое военнослужащих незаконно копировали данные бойцов своей части. Суд вынес приговор.

суд мобилизация ТЦК и СП военнообязанные уклонисты судебные решения

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