В Полтавской области за уклонение от мобилизации осудили 50-летнего мужчину

Зиньковский районный суд Полтавской области. Фото: zn.pl.court.gov.ua

В Полтавской области мужчину осудили за уклонение от мобилизации. Мужчина раскаялся и объяснил, что отказался из-за возраста и состояния здоровья.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В Полтавской области суд рассмотрел дело мужчины, который получил повестку, но отказался от мобилизации, ссылаясь на свой возраст и состояние здоровья.

Согласно материалам суда, в марте 2024 года мужчину признали годным к военной службе и вручили повестку. Однако он не явился в территориальный центр комплектования.

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину и пояснил, что ему 50 лет, он имеет значительные проблемы со зрением — полностью не видит на один глаз. Также он никогда не служил в армии и воспитывает внуков. Мужчина заявил, что по состоянию здоровья не сможет эффективно выполнять военные обязанности и только станет бременем для ВСУ.

Решение суда

Зеньковский районный суд Полтавской области признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации.

Обвиняемого приговорили к двум годам испытательного срока, учитывая его раскаяние и обстоятельства.

Решение суда. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе задержан 38-летний местный житель, который организовал схему переправки военнообязанных за границу.

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