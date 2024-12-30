Ухилення від мобілізації — на Полтавщині чоловік проігнорував повістку і заявив, що "буде тягарем для ЗСУ"

Молоток судді. Фото: УНІАН

На Полтавщині військовозобов'язаний відмовився від мобілізації. Чоловік пояснив це тим, що йому виповнилось 50 років і має проблеми зі здоров'ям.

Про це пише ТСН з посиланням на вирок суду.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що в березні 2024 року чоловіка визнали придатним до військової служби та вручили повістку. Однак він відмовився від мобілізації, посилаючись на свій вік і стан здоров’я.

На судовому засіданні обвинувачений визнав провину, пояснивши, що йому 50 років, він повністю втратив зір на одне око, ніколи не служив у армії та вже виховує онуків. Чоловік заявив, що через свій стан не зможе стати корисним для ЗСУ.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та обрав для нього покарання у вигляді двох років умовного терміну.

Раніше ми писали, що у Хмельницькій області чоловік не зміг прибути до Територіального центру комплектування, бо нічим було добратися. Суд його покарав.

А мешканця Дніпропетровської області судили за ухилення від мобілізації. Чоловік двічі отримував повістку, однак йти на службу категорично відмовлявся.