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Мужчина отказался от мобилизации из-за возраста — что решил суд

30 декабря 2025 08:02
Виктория Козырь - редактор
Уклонение от мобилизации — в Полтавской области мужчина проигнорировал повестку и заявил, что "будет бременем для ВСУ"
Молоток судьи. Фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

В Полтавской области военнообязанный отказался от мобилизации. Мужчина объяснил это тем, что ему исполнилось 50 лет и у него проблемы со здоровьем.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на приговор суда.

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В материалах суда указано, что в марте 2024 мужчину признали годным к воинской службе и вручили повестку. Однако он отказался от мобилизации, ссылаясь на свой возраст и состояние здоровья.

На судебном заседании обвиняемый признал вину, объяснив, что ему 50 лет, он полностью не видит одним глазом, никогда не служил в армии и уже воспитывает внуков. Мужчина заявил, что из-за своего состояния не сможет стать полезным для ВСУ.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации и избрал ему наказание в виде двух лет условного срока.

Ранее мы писали, что в Хмельницкой области мужчина не смог прибыть в Территориальный центр комплектования, потому что нечем было добраться. Суд его наказал.

А жителя Днепропетровской области судили за уклонение от мобилизации. Мужчина дважды получал повестку, однако идти на службу категорически отказывался.

суд мобилизация ТЦК и СП военнообязанные судебные решения

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