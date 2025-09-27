Відео
Чоловік відмовився від мобілізації — вирок суду

Чоловік відмовився від мобілізації — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 03:32
Військовозобов'язаний відмовився від мобілізації — як його покарав суд
Чоловік із жінкою у ТЦК. Фото ілюстративне: Одеський обласний ТЦК та СП/Facebook

Житель Закарпаття ухилився від призову на військову службу. За вчинене він проведе декілька років у в'язниці. 

Про це 25 вересня повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі

Деталі справи

Деталі справи 

За даними слідства, військовозобов'язаний пройшов медичну комісію, яка визнала його придатним. Після цього чоловіка вручили повістку, але той він у приміщенні Тячівського РТЦК та СП написав заяву про відмову від мобілізації.

Рішення суду 

Тогоріч у березні Тячівський районний суд визнав військовозобов'язаного винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізація (стаття 336 Кримінального кодексу України, — Ред.) і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Засуджений намагався оскаржити це рішення в Закарпатському апеляційному суді, але колегія суддів лишила його скаргу без задоволення.

Нагадаємо, житель Херсона очолював окупаційну "медичну службу". Його заочно засудили до позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що громадянин РФ отримав у спадок земельну ділянку в Україні. Суд конфіскував цю землю.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
