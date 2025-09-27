Військовозобов'язаний відмовився від мобілізації — як його покарав суд

Чоловік із жінкою у ТЦК. Фото ілюстративне: Одеський обласний ТЦК та СП/Facebook

Житель Закарпаття ухилився від призову на військову службу. За вчинене він проведе декілька років у в'язниці.

Про це 25 вересня повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, військовозобов'язаний пройшов медичну комісію, яка визнала його придатним. Після цього чоловіка вручили повістку, але той він у приміщенні Тячівського РТЦК та СП написав заяву про відмову від мобілізації.

Рішення суду

Тогоріч у березні Тячівський районний суд визнав військовозобов'язаного винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізація (стаття 336 Кримінального кодексу України, — Ред.) і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Засуджений намагався оскаржити це рішення в Закарпатському апеляційному суді, але колегія суддів лишила його скаргу без задоволення.

