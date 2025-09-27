Военнообязанный отказался от мобилизации — как его наказал суд

Мужчина с женщиной в ТЦК. Фото иллюстративное: Одесский областной ТЦК и СП/Facebook

Житель Закарпатья уклонился от призыва на военную службу. За совершенное он проведет несколько лет в тюрьме.

Об этом 25 сентября сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, военнообязанный прошел медицинскую комиссию, которая признала его пригодным. После этого мужчине вручили повестку, но тот он в помещении Тячевского РТЦК и СП написал заявление об отказе от мобилизации.

Решение суда

В марте прошлого года Тячевский районный суд признал военнообязанного виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (статья 336 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Осужденный пытался обжаловать это решение в Закарпатском апелляционном суде, но коллегия судей оставила его жалобу без удовлетворения.

Напомним, житель Херсона возглавлял оккупационную "медицинскую службу". Его заочно приговорили к лишению свободы.

Также мы сообщали, что гражданин РФ получил в наследство земельный участок в Украине. Суд конфисковал эту землю.