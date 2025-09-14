Житель Кіровоградщини ухилився від мобілізації — як його покарав суд

Чоловік із працівниками ТЦК. Фото ілюстративне: radiotrek.rv.ua

Житель Кіровоградщини не схотів отримувати повістку й не з'явився до військкомату. За вчинене його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Вільшанський районний суд Кіровоградської області ухвалив 9 вересня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурантом справи є охоронець 1972 року народження. Чоловік одружений, утримує неповнолітнього сина. Судимостей він раніше не мав.

Наприкінці листопада минулого року ВЛК визнала військовозобов'язаного придатним до служби. 9 червня поточного року йому намагалися вручили повістку, але отримувати документ порушник не схотів, пояснивши відмову небажанням служити. Уранці 10 червня громадянин мав прийти до ТЦК та СП, але проігнорував цю вимогу, хоча не мав ані відстрочки, ані підстав для отримання статусу непридатного.

Рішення суду

Обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період (ст. 336 Кримінального кодексу України) його засудили до чотирьох років ув'язнення, але замінили покарання роком іспитового терміну. Упродовж цього періоду засуджений має періодично реєструватися в уповноваженому органі з питань пробації та повідомляти, якщо змінить місце проживання, роботи або навчання.

Наразі рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

