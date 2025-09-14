Житель Кировоградщины уклонился от мобилизации — как его наказал суд

Мужчина с работниками ТЦК. Фото иллюстративное: radiotrek.rv.ua

Житель Кировоградщины не захотел получать повестку и не явился в военкомат. За совершенное его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Ольшанский районный суд Кировоградской области вынес 9 сентября.

Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурантом дела является охранник 1972 года рождения. Мужчина женат, содержит несовершеннолетнего сына. Судимостей он ранее не имел.

В конце ноября прошлого года ВВК признала военнообязанного пригодным к службе. 9 июня текущего года ему пытались вручили повестку, но получать документ нарушитель не захотел, объяснив отказ нежеланием служить. Утром 10 июня гражданин должен был прийти в ТЦК и СП, но проигнорировал это требование, хотя не имел ни отсрочки, ни оснований для получения статуса непригодного.

Решение суда

Обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности. За уклонение от призыва на военную службу по мобилизации в особый период (ст. 336 Уголовного кодекса Украины) его приговорили к четырем годам заключения, но заменили наказание годом испытательного срока. В течение этого периода осужденный должен периодически регистрироваться в уполномоченном органе по вопросам пробации и сообщать, если изменит место жительства, работы или учебы.

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать, подав апелляцию.

