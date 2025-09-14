Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Мужчина отказался от повестки и не пришел в ТЦК — приговор

Мужчина отказался от повестки и не пришел в ТЦК — приговор

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 03:32
Житель Кировоградщины уклонился от мобилизации — как его наказал суд
Мужчина с работниками ТЦК. Фото иллюстративное: radiotrek.rv.ua

Житель Кировоградщины не захотел получать повестку и не явился в военкомат. За совершенное его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Ольшанский районный суд Кировоградской области вынес 9 сентября.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурантом дела является охранник 1972 года рождения. Мужчина женат, содержит несовершеннолетнего сына. Судимостей он ранее не имел.

В конце ноября прошлого года ВВК признала военнообязанного пригодным к службе. 9 июня текущего года ему пытались вручили повестку, но получать документ нарушитель не захотел, объяснив отказ нежеланием служить. Утром 10 июня гражданин должен был прийти в ТЦК и СП, но проигнорировал это требование, хотя не имел ни отсрочки, ни оснований для получения статуса непригодного.

Решение суда

Обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности. За уклонение от призыва на военную службу по мобилизации в особый период (ст. 336 Уголовного кодекса Украины) его приговорили к четырем годам заключения, но заменили наказание годом испытательного срока. В течение этого периода осужденный должен периодически регистрироваться в уполномоченном органе по вопросам пробации и сообщать, если изменит место жительства, работы или учебы.

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Одессе работница банка помогла аферистам вывести деньги клиентов на чужие счета. Ей назначили наказание в виде года испытательного срока.

Также мы сообщали о приговоре мужчине, который сливал информацию о местонахождении работников ТЦК и СП. Осужденный в течение двух лет будет находиться на испытательном сроке.

суд правосудие военный призыв мобилизация уклонисты судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации