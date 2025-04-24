Чоловік не схотів отримувати повістку — яке покарання обрав для нього суд

Будівля Роздільнянського районного суду Одеської області. Фото: rz.od.court.gov.ua

В Одеській області чоловік не схотів отримувати повістку та ухилився від мобілізації. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Роздільнянський районний суд Одеської області ухвалив у четвер, 17 квітня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант у грудні 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Попри це, від повістки він категорично відмовився.

Рішення суду

Під час судового засідання військовозобов'язаний заявив, що його робота передбачає бронювання. Чоловік розповів, що перебував у розшуку, а після того, як його зупинили на блокпосту, провів у ТЦК та СП декілька днів. Отримувати "бойову повістку" він не став, оскільки має проблеми зі здоров'ям і вважає, що може принести більше користі для держави, перебуваючи в тилу.

За місцем роботи бронювання цей громадянин не мав. Суд визнав його винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу України). За вчинене фігурант має провести три роки у в'язниці, однак упродовж 30 днів від дня проголошення вироку може оскаржити це рішення, подавши апеляцію.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік отримав повістку, однак після цього ще майже два роки ухилявся від мобілізації. Його засудили до ув'язнення.

Також ми повідомляли, що військовий звернувся до суду, аби оскаржити рішення командира військової частини. Той відмовився звільняти його зі служби.