Мужчина не захотел получать повестку — какое наказание избрал для него суд

Здание Раздельнянского районного суда Одесской области. Фото: rz.od.court.gov.ua

В Одесской области мужчина не захотел получать повестку и уклонился от мобилизации. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Раздельнянский районный суд Одесской области вынес в четверг, 17 апреля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант в декабре 2024 года прошел ВВК, которая признала его годным к военной службе. Несмотря на это, от повестки он категорически отказался.

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Решение суда

Во время судебного заседания военнообязанный заявил, что его работа предусматривает бронирование. Мужчина рассказал, что находился в розыске, а после того, как его остановили на блокпосту, провел в ТЦК и СП несколько дней. Получать "боевую повестку" он не стал, поскольку имеет проблемы со здоровьем и считает, что может принести больше пользы для государства, находясь в тылу.

По месту работы бронирование этот гражданин не имел. Суд признал его виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации (статья 336 Уголовного кодекса Украины). За совершенное фигурант должен провести три года в тюрьме, однако в течение 30 дней со дня провозглашения приговора может обжаловать это решение, подав апелляцию.

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Напомним, на Львовщине мужчина получил повестку, однако после этого еще почти два года уклонялся от мобилизации. Его приговорили к заключению.

Также мы сообщали, что военный обратился в суд, чтобы обжаловать решение командира воинской части. Тот отказался увольнять его со службы.

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